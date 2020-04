LO STUDIO

VENEZIA Maschio e anziano. È il profilo del paziente affetto da coronavirus e poi deceduto secondo i dati forniti ieri dalla Regione Veneto. «I decessi conteggiati in Veneto tra i 45 e i 54 anni sono stati 8, quelli tra i 55 e i 64 anni 33, 101 quelli tra i 65 e i 74 anni e infine 594 quelli sopra i 75 anni. L'età media dei decessi è di 82 anni», ha detto il governatore Luca Zaia nel corso della quotidiana conferenza stampa. «Come si vede, in modalità diversa, ma tutte le fasce età sono colpite - ha spiegato - Ed è per questo che dobbiamo proteggere soprattutto questa fascia che è la più fragile, e che semmai ci fosse un'uscita per fasce di età, la prima dovrebbe essere quella dei giovani».

LA RIPARTIZIONE

Ecco la ripartizione per Ulss. Ulss 1 Dolomiti: 1 decesso tra i 55 e 64 anni, 3 decessi 65-74 anni, 26 decessi sopra i 75; Ulss 2 Marca Trevigiana: 1 decesso tra i 45 e i 54 anni, 6 55-66 anni, 26 65-74 anni, 111 sopra i 75 anni; Ulss 3 Serenissima: 4 decessi tra i 45 e i 54 anni, 4 55-64, 15 65-74, 61 sopra i 75 anni; Ulss 4 Veneto orientale: 3 decessi nella fascia d'età 55-64 anni, 5 in quella 65-74, 18 sopra i 75 anni; Ulss 5 Polesana: 2 decessi nella fascia d'età 55-64 anni, 3 in quella 65-74, 6 sopra i 75 anni; Ulss 6 Euganea: 2 decessi nella fascia d'età 45-54 anni, 4 in quella 55-64, 12 in quella 65-74, 115 sopra i 75 anni; Ulss 7 Pedemontana: 1 decesso nella fascia d'età compresa tra i 55 e i 64 anni, 8 in quella 65-74 anni, 35 sopra i 75 anni; Ulss 8 Berica 1 decesso nella fascia d'età 45-54 anni, 2 in quella 55-64, 5 in quella 65-74, 40 sopra i 75 anni; Ulss 9 Scaligera: 10 morti tra i 55 e i 64 anni, 25 tra i 65 e i 74 anni, 182 sopra i 75 anni.

LE INCOGNITE

Intanto è stato pubblicato il secondo rapporto del ministero della Salute sull'andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19 nel periodo tra il 1° febbraio e il 28 marzo. Confrontando i dati per settimana, in quella tra il 21 e il 27 marzo è stato evidenziato nelle città del Nord un minor incremento dei decessi, 79 in meno, rispetto alla settimana precedente, (rispettivamente +216 decessi nell'ultima settimana +295 decessi nella settimana 14-20 marzo).

Per quanto riguarda il genere e le classi di età i risultati mostrano una forte differenza dell'incremento di mortalità osservato per genere, pari a +63% negli uomini e +39% nelle donne nelle città del Nord. Il trend aumenta con l'età sia al Nord che al Centro-Sud. Al Nord, negli uomini l'eccesso osservato è +34% nella fascia di età 15-64 anni, +64% nella classi di età 75-84 e +72% nella classe +85 anni. Al Centro-Sud gli incrementi sono più contenuti. Nelle donne il trend di incremento per fasce di età mostra un incremento inferiore al 20% fino a 74 anni nelle donne del Nord ed un incremento circa del 40% nelle classi più anziane, sopra i 75 anni, mentre nelle donne del Sud l'eccesso di registra solo nella classe di età 85+. Il rapporto dice che i possibili meccanismi che determinano differenze di genere nella gravità della malattia e nella mortalità per Covid-19 non sono chiari. (al.va.)

