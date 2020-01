LO STUDIO

VENEZIA La Caaf della Cgil regionale ha calcolato gli effetti dei tagli Irpef decisi dal governo giallorosso: ne beneficeranno 852mila lavoratori veneti per un totale di 975 milioni di sgravi che scatteranno da luglio. Il segretario regionale della Cgil Christian Ferrari: «È una misura che oltre a sostenere le famiglie rilancia la domanda interna, mossa indispensabile anche in Veneto a fronte di un export rallentato ed una bassa crescita del Pil».

Il Caaf Cgil del Veneto ha fatto una proiezione sulla base delle dichiarazioni dei redditi effettuate dai propri uffici nel 2019 e ha scoperto che oltre 675mila veneti pagheranno 1200 euro di tasse all'anno in meno, cioè tutti quelli che hanno dichiarato un reddito tra gli 8mila e i 28mila euro all'anno. «Del taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori, contenuto nell'ultima manovra di bilancio e che sarà attuato con un decreto i cui contenuti sono stati concordati con le Organizzazioni sindacali la scorsa settimana, beneficia l'81% circa della nostra platea, ossia 142.093 persone su un totale di 175.211 dichiarazioni», sottolinea il rapporto del Caaf Cgil.

Per i lavoratori che hanno un reddito tra gli 8.173 e i 26.000 euro, non solo diventa strutturale il bonus del 2014, ma viene implementato a 100 euro al mese. Chi percepisce tra 26.001 e 28.000 euro, e che fino ad oggi non godeva di alcun bonus, riceverà 100 euro in più al mese. Dai 29.000 euro in su si stabiliscono 10 fasce, il cui beneficio parte da 97 euro al mese per chi dichiara tra i 29.000 e i 29.999 euro, per arrivare a 16 euro al mese per chi dichiara tra i 39.000 e 39.999 euro. Complessivamente gli oltre 142.000 lavoratori che si rivolgono al Caaf Cgil per la compilazione del 730 otterranno sgravi in un anno per 162,4 milioni. Questo nel 2021, perché per l'anno in corso i benefici scatteranno da luglio e di conseguenza la cifra sarà proporzionalmente inferiore.

PROIEZIONE

«Considerando che rappresentiamo, come Caaf Cgil Veneto, circa il 19% del mercato delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e tenuto conto che una parte di lavoratori non effettua dichiarazioni in quanto esonerati - sottolinea il Caaf veneto - le cifre che forniamo vanno moltiplicate per sei volte per avere un'indicazione affidabile di quanto sia il totale dei lavoratori della nostra regione interessati dal provvedimento. Risultato: oltre 850.000 lavoratori veneti vedranno aumentare la propria busta paga, per una cifra complessiva che si avvicina al miliardo».

«Il taglio delle tasse a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti non è infatti una gentile concessione del Governo, ma il frutto del percorso di mobilitazione e di lotta che Cgil, Cisl e Uil hanno messo in campo a partire dallo scorso febbraio - dichiara Christian Ferrari, segretario generale della Cgil del Veneto -. A brevissimo si aprirà il tavolo sulle pensioni. C'è infine tutta la questione dei rinnovi contrattuali: negli ultimi anni i salari sono rimasti al palo, mentre i profitti sono cresciuti in maniera significativa. Le diseguaglianze sono aumentate. E il trattamento economico delle lavoratrici rimane ancora molto diverso da quello dei loro colleghi uomini».

