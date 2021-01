LO STUDIO

VENEZIA I più recenti test antigenici a lettura fluorescente - utilizzati ad esempio in gran numero in Veneto - «hanno migliori prestazioni» dei precedenti test rapidi (immunocromatografici) «e sembrano mostrare risultati sovrapponibili a quelli del saggio di real-time RT-PCR (i molecolari)». Il loro uso «è indicato in setting a bassa prevalenza di infezione». Lo afferma un documento dell'Associazione dei microbiologici clinici italiani (Amcli), di cui è presidente Pierangelo Clerici e vicepresidente Roberto Rigoli (il papà dei test rapidi in Veneto).

I microbiologici dell'Amcli si esprimono anche sull'appropriatezza dell'uso del test molecolare: «Deve essere considerato solo a scopo diagnostico - affermano - e va utilizzato in presenza di un forte sospetto clinico di infezione o in presenza di un contatto stretto con un soggetto con positività accertata. Non è da considerarsi adeguato allo screening di massa della popolazione. Infatti, più è bassa la probabilità di avere un vero positivo più diminuisce il valore predittivo positivo del test». «I test di rilevazione molecolare o antigenica - prosegue l'Amcli - non trovano indicazione scientifica al di fuori di tali casi, perciò, l'utilizzo di test diagnostici al di fuori di tali indicazioni si configura come un ricorso inappropriato alla diagnostica virologica, che si traduce in un'inappropriata gestione delle risorse (economiche, strumentali, umane)».

Al momento, però, nel conteggio nazionale sono presi in considerazione solo i tamponi molecolari. Della circolare ministeriale che doveva dare il via libera ai test rapidi antigenici non c'è notizia: «Ah, saperlo», ha commentato la responsabile del Dipartimento Prevenzione del Veneto, Francesca Russo. (al.va.)

