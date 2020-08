LO STUDIO

TREVISO (mz) L'arrivo dell'estate segna una prima, timida ripartenza per il turismo veneto, dopo lo tsunami Covid. Certo mancano all'appello ancora due ospiti su tre rispetto all'anno scorso, però gli indicatori mostrano un'inversione di tendenza, a fronte dell'azzeramento subito nel momento più grave dell'emergenza. A fine giugno i flussi hanno chiuso sotto di 62 punti. La media del primo semestre si attesta così su un calo del 70%, appena migliore del valore nazionale (71%). E per il periodo estivo la proiezione si aggira sul meno 67%. Lo scenario emerge da uno studio promosso dall'Osservatorio Turistico Regionale Federato. Tra le diverse offerte, meglio il mare (meno 52% in estate), mentre le città d'arte continuano a soffrire (meno 77%).

Nel post lockdown, si ribalta la proporzione tra turisti italiani e stranieri, scompare il lungo raggio e, tra gli europei, crollano gli inglesi. Invece tedeschi e svizzeri confermano il loro interesse. Un italiano su 5 sceglierà il Veneto per le sue vacanze, mentre tra tedeschi e austriaci, principali visitatori, la preferenza riguarda uno su dieci. «Il Veneto si conferma una delle destinazioni che stanno reagendo in maniera più efficace alla prevedibile forte contrazione della domanda turistica nazionale e internazionale causata dal Covid-19 commenta l'assessore Federico Caner, che lancia l'idea di un'agenzia regionale di promozione turistica. - La strada è tutta in salita, ma emergono segnali incoraggianti per una rimonta tutt'altro che impossibile».

