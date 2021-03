Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOROMA Sono eroi, ma non sono indistruttibili. Dopo più di un anno trascorso in trincea, molti per precauzione lontani dai propri cari, e altri ancora in lutto per amici e colleghi, medici e operatori sanitari in generale sono pericolosamente vicini al burnout. Ora ne abbiamo anche le prove: una ricerca condotta su un campione di 184 partecipanti, provenienti da 43 paesi e 5 continenti, tra il primo maggio e il 15 giugno 2020, ha...