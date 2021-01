LO STUDIO

ROMA Nel periodo 31 agosto - 27 dicembre 2020 sono stati rilevati 3.173 focolai in ambito scolastico, pari al 2% del totale di quelli segnalati a livello nazionale. Lo studio, si tratta di un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a fuoco l'andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di Covid-19 in età scolare, dai 3 ai 18 anni. Il lavoro degli specialisti dell'Iss non fugherebbe i dubbi sull'opportunità di riaprire le scuole il 7 gennaio. La percentuale, per molti, sarebbe solo apparentemente bassa.

Innanzitutto il periodo preso in considerazione appare ampio (31 agosto-27 dicembre), gli istituti hanno aperto i cancelli a metà settembre. Inoltre, leggendo i dati più a fondo, si scopre che la maggior parte dei casi, il 40%, si è verificata tra gli studenti di età compresa tra 14 e 18 anni. Ebbene si tratta dei ragazzi delle superiori che da metà novembre hanno potuto contare sulla didattica a distanza. Cosa sarebbe accaduto se non fosse stata applicata questa politica? E a conferma della bontà della scelta adottata vi è il picco di contagi: per questa fascia di età è stato toccato poco prima della Dad a novembre.

Percentuali più basse si registrano per le altre fasce d'età. Quindi dopo il 40% degli alunni delle superiori tocca agli studenti delle scuole primarie di 6-10 anni (27%), i ragazzi delle medie di 11-13 anni (23%) e i piccoli delle scuole per l'infanzia di 3-5 anni (10%).

L'ANALISI

Il documento offre spunti e descrive le evidenze attualmente disponibili sull'impatto della chiusura/riapertura della scuola sulla trasmissione di coronavirus. La percentuale dei casi in bambini e adolescenti, continua il rapporto Iss, è aumentata dal 21 settembre al 26 ottobre (con un picco del 16% nella settimana dal 12 al 18 ottobre) per poi tornare ai livelli precedenti.

I picchi di incidenza più alti sono stati riscontrati in Valle d'Aosta (circa 200/100.000) nella classe di età 14-18 anni e in Lombardia, Liguria e provincia autonoma di Bolzano (intorno a 100/100.000) nelle fasce di età 14-18 e 11-13. Nel mese di settembre, si legge nel documento, l'età media dei casi in età scolare è stata di circa 12 anni, per poi aumentare leggermente nel mese di ottobre e tornare al valore precedente a novembre e dicembre.

MASCHI E FEMMINE

La distribuzione dei casi tra femmine e maschi è risultata totalmente bilanciata a livello nazionale, ma con lievi differenze a livello regionale, talvolta con percentuali un po' più alte per i maschi nel mese di settembre, prima della riapertura delle scuole. Da metà settembre (riapertura delle scuole 14-24 settembre), si è osservato un aumento progressivo dei casi giornalieri diagnosticati in bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni di età, che ha raggiunto la fase di picco dal 3 al 6 novembre (oltre 4000 casi). Successivamente la curva ha iniziato gradualmente a scendere, con un andamento simile a quello della popolazione generale. Considerando il trend della curva epidemiologica per classi di età, il picco è stato raggiunto prima per gli adolescenti di 14-18 anni (quasi 2.000 casi) e 11-13 anni (oltre 1.000 casi) dal 27 al 30 ottobre. Seguiti dai bambini delle scuole primarie di 6-10 anni (oltre 1.100 casi) dal 3 al 6 novembre, e dai bambini delle scuole per l'infanzia di 3-5 anni (circa 400 casi) dal 9 all'11 novembre.

NO ALLA RIAPERTURA

Mancano le condizioni per la riapertura delle scuole il 7 gennaio: è il verdetto del sondaggio che ha condotto la rivista specializzata Orizzonte Scuola. Alla rilevazione hanno partecipato un totale di 15.433 utenti che sono intervenuti per esprimere la loro opinione sul ritorno a scuola, il 7 gennaio. La domanda a cui chi ha partecipato al sondaggio ha risposto era: «Ci sono le condizioni per il ritorno in classe?» Il risultato è stato netto: 14.109 utenti, ovvero il 91,42%, hanno detto «no» alla riapertura, ritenendo che allo stato attuale non esistano le condizioni di sicurezza. In netta minoranza i favorevoli al ritorno tra i banchi: 1207 utenti, ovvero il 7,82%. Solo 117 gli utenti che ancora non hanno sviluppato un'opinione sul tema rientro in classe.

Giu.Sca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA