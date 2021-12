LO STUDIO

ROMA Cinque mesi per un rinvio. Sono questi i tempi medi nei processi penali di primo grado. È quanto emerge da uno studio condotto dalle Camere penali e dall'Eurispes, che, nel 2019, hanno monitorato oltre 13mila casi in 32 Tribunali. Una situazione peggiorata rispetto all'indagine precedente, che risaliva al 2008. Ma soprattutto la ricerca, per la prima volta, ha voluto indagare le cause dei rinvii, per stabilire a cosa sia dovuta la lentezza della giustizia. La conclusione è che in moltissimi casi si tratta di errori di notifica o del cambiamento dei giudici. il presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, presentando con il presidente dell'Eurispes Gian Maria Fara,

Rispetto allo studio eseguito nel 2008, la distanza tra un'udienza e l'altra si è allungata, se nel 2008 in media i giorni erano 139 si è passati ora aa 154 giorni per i procedimenti in Aula monocratica e da 117 a 129 giorni per quelli davanti al Tribunale collegiale. Al contrario, sempre più breve è la durata dei procedimenti: solo 14 minuti in aula monocratica (18 nel 2008), 39 minuti davanti al Tribunale collegiale (52 nel 2008). A livello di macroarea geografica emergono alcune differenze interessanti.

Le ragioni di rinvio ad altra udienza più frequenti fanno registrare patologie strutturali. Nella maggior parte dei casi l'udienza ha riguardato la sola ammissione delle prove (16,4%), la prosecuzione dell'istruttoria, anche se l'attività istruttoria fissata per quell'udienza si è regolarmente svolta e completata, (16,1%), la discussione (10,7%), l'assenza dei testi citati dal pm (8,3%), l'omessa o irregolare notifica all'imputato (6,2%), la richiesta di messa alla prova (4,3%), l'assenza del giudice titolare (3,3%). Accanto a ragioni «fisiologiche», dunque, sull'elevatissimo numero di rinvii incidono anche ragioni «patologiche», come l'omessa o irregolare notifica all'imputato e l'assenza del Giudice titolare, che determina il rinvio di tutti i procedimenti fissati per quell'udienza.

A livello di macroarea geografica emergono alcune differenze interessanti.Il Nord-Ovest si segnala per i più brevi tempi medi di rinvio (111 giorni); anche nelle Isole la durata media è inferiore a quella nazionale (132 giorni). Al Nord-Est si registrano valori vicini alla media nazionale (158 giorni), mentre al Sud si riscontrano i valori più alti (186 giorni) ed al Centro una durata superiore alla media (171 giorni).

