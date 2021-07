Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOROMA Chi ha avuto il covid lo sa bene. Nonostante la malattia sia passata, alcuni strascichi potrebbero continuare a farsi sentire, per mesi. Difficile ancora definire con certezza quali categorie di persone il cosiddetto long covid, ormai riconosciuto come una entità clinica specifica, colpisca in maggior misura. Per ora gli scienziati sanno che i problemi polmonari, cardiaci, oppure i disturbi del sonno o anche quelli a livello...