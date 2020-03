LO STUDIO

PADOVA Quanto valgono i sacrifici di un'intera comunità, quali frutti dà lo stare in casa, l'evitare assembramenti, il volere bene a se stessi e agli altri adottando le giuste distanze? Alcuni studiosi dell'Università di Padova hanno messo in piedi una piattaforma che, incrociando i positivi al tampone, i contagi e i deceduti con la mera statistica, ha valutato l'esito di dieci giorni di ordinanze e restrizioni nella vita quotidiana in Veneto. Ebbene, il risultato sono 348 vite salvate, con un rallentamento medio di infettati tra i quindici e i venti al giorno rispetto alle iniziali previsioni esponenziali. Ovvero persone che avrebbero potuto ammalarsi, e invece no, hanno salvato la pelle (e la vita).

Ne dà conto il progetto covid19ita, sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia, e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Ateneo di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche dell'Università di Torino e del Dipartimento di Medicina traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale. «Uno dei nostri primi obiettivi era valutare il possibile effetto delle politiche sanitarie implementate in Veneto a contenimento dell'epidemia Covid-19. Le nostre analisi - illustra il professor Dario Gregori, responsabile dell'Unità di Biostatistica, coordinatore del progetto - hanno confrontato l'andamento prevedibile in base ai dati al 3 marzo con l'andamento effettivamente riscontrato in Veneto, per capire se parte o tutte le azioni implementate abbiano avuto un effetto plausibile di rallentamento sull'epidemia. Abbiamo constatato che c'è stato effettivamente un rallentamento dopo il 2 marzo, giorno in cui si è osservato un cambiamento nell'andamento epidemico». Incrociando la curva stimata al 2 marzo e i dati osservati nei giorni seguenti, è stato possibile fare alcune conclusioni. «I casi positivi che si sono evitati tra il 2 e il 12 marzo in Veneto li abbiamo valutati in 348, 2.4 i giorni guadagnati a parità di livelli di casi positivi con un rallentamento dell'epidemia al 12 marzo pari a 15.91 casi/giorno, con un picco il 6 marzo di 40 casi/giorno in meno rispetto al previsto».

IL CAMBIAMENTO

Argomenta il professore: «Su base statistica il 2 marzo abbiamo notato un cambiamento nei trend epidemici: la curva insomma ha iniziato a crescere meno, soprattutto per quel che riguarda alcune aree critiche. Venti casi in meno al giorno significa intasare meno le strutture sanitarie, ritardare di due giorni e mezzo significa dare un ricambio». Qual è il messaggio da consegnare quindi alla popolazione? «Le misure adottate hanno avuto un impatto oggettivo nel rallentare lo sviluppo e dato respiro al sistema sanitario, comunque sotto stress. Questo deve motivare ancora di più le persone a stare a casa».

La piattaforma prende i dati diramati dalla Protezione Civile, li riorganizza offrendo uno sguardo nazionale, regionale e provinciale (c'è un contatore sempre aggiornato), incrociandoli con indicatori statistici. «La nostra è da un lato un'operazione di trasparenza, dall'altra - continua il prof. Gregori - il tentativo di coagulare competenze per studiare fenomeni correlati. C'era confusione, un proliferare di siti, per non parlare dei social network: noi abbiamo voluto fare ordine. Questo impianto ci è stato chiesto da colleghi di altri Paesi che vogliono seguire l'evoluzione del Covid in Italia. Ora teniamo duro, stiamo a casa perché già dei frutti li abbiamo visti. Poi discuteremo tra statistici se i salvati erano 350, 330 o 380, ma sicuramente abbiamo scongiurato un'evoluzione peggiore. Certo, non sappiamo come si intersecheranno le dinamiche regionali con quelle nazionali, pensiamo al Sud con i recenti movimenti di massa... Vo' è stato un caso paradigmatico di buona sanità per la capillarità delle valutazioni diagnostiche, la serietà con cui è stata circoscritta l'area, la responsabilità dei cittadini. Vo' è un esempio replicabile? Lo scopriremo, noi intanto cerchiamo di motivare».

Federica Cappellato

