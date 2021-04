Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOPADOVA Parte a Padova la sperimentazione di un nuovo farmaco contro il Covid, usato già da anni in Giappone come anticoagulante. Lo studio, che è stato approvato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Comitato etico nazionale dell'ospedale Spallanzani di Roma e dall'Aifa, sarà condotto in collaborazione con i reparti Covid dell'Azienda ospedaliera universitaria. Il farmaco è il Nafamostat mesilato e, anche se in Giappone è...