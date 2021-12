LA FAMIGLIA

SONDRIO «Allegri e in guardia. Non bisogna dimenticarsi che qui la neve cade anche solo a guardarla». Scriveva così solo quattro giorni fa Jacopo Compagnoni dopo un'uscita a Livigno. Parole che oggi suonano come un monito sinistro alla luce della tragedia che ha sconvolto il mondo della montagna e la sua famiglia: Jacopo, guida alpina di 40 anni, è morto ieri dopo esser stato travolto da una valanga. Sotto choc Deborah Compagnoni, che si è chiusa in un doloroso silenzio, scossa dalla tragedia e dalla perdita di un fratello adorato, padre di due bambine piccole. «Sconvolta» Deborah, stretta ai suoi familiari subito dopo la notizia del tragico incidente.

CHI ERA

Jacopo Compagnoni, maestro di sci, aveva iniziato la carriera agonistica in gioventù seguendo le orme della sorella maggiore, ma poi si era ispirato al nonno, per anni storico gestore del Rifugio Pizzini. Da questo luogo meraviglioso aveva deciso che traiettoria dare alla sua vita, diventando guida alpina. Jacopo raccontava il suo lavoro sui social: passione ma soprattutto attenzione. Per questo l'incidente ha sconvolto chi lo conosceva da vicino. Ma il pensiero dei molti va anche alla compagna e alle due figlie che ieri lo hanno atteso invano nella casa di Santa Caterina.

L'ultima immagine felice con la sorella è del 1° ottobre: Jacopo e Deborah erano saliti in gruppo sul Gran Zebrù per alcune riprese. Le immagini li ritraggono felici nel loro luogo più caro, un palcoscenico spettacolare di cime. Anche se la campionessa ha vissuto per moltissimi anni nella Marca, i rapporti con la famiglia sono sempre stati strettissimi: il grande collante era l'enorme passione per la montagna che vedeva spesso i fratelli uniti in escursioni e uscite. Moltissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia, non solo nel mondo degli amanti della montagna.

RICORDO

A ricordare l'ex cognato Jacopo è anche Alessandro Benetton che, nonostante la recente separazione da Deborah Compagnoni, aveva mantenuto un ottimo rapporto con tutta la famiglia, irrobustito dal comune amore per la montagna. «Sono profondamente sconvolto e addolorato ha detto Benetton . Jacopo non è stato per me solo e in più di qualche occasione un compagno di gite molto prudente, competente e attento, ma anche un ragazzo che ho visto crescere e farsi uomo, con tutta la sua umanità e professionalità. Conoscendo questa sua meticolosa prudenza non posso che pensare ad una tragica fatalità. Mi stringo al dolore che posso solo immaginare dei suoi cari, in particolare della signora Adele e del papà Giorgio, e chiaramente di Juri e Deborah». In serata anche il sindaco di Treviso Mario Conte ha espresso il suo cordoglio: «La città si stringe a Deborah Compagnoni in questo momento di dolore e sofferenza».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



