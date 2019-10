Lo strazio della figlia: «Sangue ovunque, è stato dilaniato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZEPORDENONE Il suo più caro amico non c'è più. «Ci vedevamo praticamente ogni giorno - afferma in lacrime Giovanni Lucchese, che abita a pochi metri di distanza dal luogo della tragedia - È come se mi fosse caduta una bomba addosso. Non posso immaginare che sia stato sbranato dagli stessi cani che accudiva e ai quali ogni giorno dava da mangiare». Oltre al dolore infatti c'è la sorpresa mista alla rabbia per una morte assurda. Lo si legge in faccia alle persone che sono accorse in viale Livenza a Brugnera non appena si è...