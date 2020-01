LO STRAPPO

ROMA Il futuro? «Prima arriva, meglio è».

È la sintesi, raccontano fonti informate, dello stato d'animo in queste ore dei duchi di Sussex, Meghan e Harry, la prima già in Canada per la nuova vita e il secondo a Londra ad occuparsi di contatti, incontri, consultazioni con i vertici della casa reale britannica per definire appunto i termini di quel futuro e quella libertà che la giovane coppia ha scelto per sé.

Colloqui che «procedono bene», con i governi britannico e canadese che sono stati consultati, riferisce ancora una fonte all'agenzia britannica Press Association. Resta tuttavia il mistero su come si possa sbrigliare questa matassa senza precedenti - nonostante il volere della regina Elisabetta che lo si faccia nel giro di giorni e non di settimane o mesi - e su quale sia la strada che Harry e Meghan intendano percorrere per quell'emancipazione anche economica cui ambiscono.

INDIZI

Un primo indizio in questo senso può essere la notizia diffusa dal Times secondo cui Meghan Markle ha già firmato un contratto con la Disney, sulla base del quale presterà la sua voce ad una delle produzioni del colosso americano. La duchessa di Sussex ha però voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un'organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio. L'accordo sarebbe stato firmato nelle scorse settimane e, stando al Times, la registrazione è già stata realizzata, poco prima che l'attrice americana insieme con il marito principe Harry e il piccolo Archie di sette mesi partissero per il Canada, dove hanno trascorso il periodo delle vacanze natalizie.

Indizio numero due a favore della tesi Canada sono i cani: stando ai media del Regno, il duca e la duchessa di Sussex avrebbero trasferito lì i loro cani.

