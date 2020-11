IL CASO

ROMA Più una resa dei conti che una riunione di famiglia. Dopo mesi di rimpalli, veleni e battaglie campali, ieri hanno preso il via gli Stati Generali del M5s. Una due giorni infuocata che è iniziata con l'attacco del figlio prediletto Davide Casaleggio («Non partecipo, è già tutto deciso») e potrebbe culminare con la prima vera scissione interna al Movimento, quella dell'ala guidata da Alessandro Di Battista. Dibba e un manipolo di fedelissimi sono infatti sempre più isolati mentre il resto dei 5Stelle vira deciso verso la trasformazione in partito vero e proprio, con tanto di alleanze e finanziamenti pubblici. Sul tavolo dell'assemblea, rigorosamente digitale, sono finiti decine di temi condensati in un documento (Guida alla discussione) frutto dei confronti avvenuti nelle scorse settimane in assemblee territoriali e regionali. Pagine fitte e ricche di spunti: da quelli attesissimi come le alleanze con i partiti, il vincolo del secondo mandato, la leadership collegiale e la gestione della piattaforma Rousseau che in molti vorrebbero solo come fornitore di servizi; fino a quelli meno discussi come l'ipotesi di riscuotere il 2xmille e l'apertura delle sedi fisiche sul territorio.

BORDATA

Un'operazione complessa che ancor prima che con il messaggio d'apertura del reggente politico Vito Crimi (che lascerà alla conclusione dei lavori, «È il momento che il M5s abbia una guida legittimata» ha spiegato) è iniziata decisamente male. In mattinata è arrivata la bordata di Casaleggio che, dopo aver declinato l'invito a partecipare e a ritagliarsi uno spazio tra i 30 relatori di oggi (tra loro oltre a Di Maio e Dibba anche il premier Conte con un saluto istituzionale e forse Beppe Grillo), con un post su Facebook si è scagliato contro la creatura di suo padre: «Ho deciso di declinare perché ritengo che se ci sono delle regole di ingaggio queste debbano essere rispettate».

«Penso sia doveroso pubblicare i voti sia dei delegati del sabato sia dei relatori della domenica prima dell'evento», scrive Casaleggio appoggiando Dibba (per gli ortodossi ha ricevuto più voti di Di Maio e per questo le preferenze sarebbero state oscurate) e chiedendo trasparenza a chi la chiede a lui, detentore dei sistemi digitali del Movimento. E ancora: «Leggendo il documento molte decisioni sono già state date per acquisite» e «su altre, come sul vincolo dei due mandati l'indicazione dai territori è stata chiara, ossia che rimanga intoccabile, ma al primo punto del documento guida si indica di dibattere su eventuali deroghe». Un colpo che punta a squarciare l'ala governista, quella della leadership collegiale che con ogni probabilità arriverà lo stesso (formata da 7 tra parlamentari ed esponenti regionali o comunali), per aprire un passaggio a Di Battista che ha un secondo mandato da consumare.

MOSSE

Intanto però, indirettamente ma all'interno dell'assemblea, la prima mossa concreta nello scontro l'ha fatta Luigi Di Maio. Secondo quanto trapelato ieri i fedelissimi al ministro degli Esteri ai tavoli hanno portato avanti posizioni sulla carta molto simili a quelle degli ortodossi per bagnarne le polveri prima degli interventi di domani: no al doppio mandato (almeno per ora) e autonomia politica per il Movimento che alle prossime politiche dovrà correre da solo (sulle amministrative invece, tutto da vedere). Interventi a cui prenderanno parte quasi tutti i big. Grande assente è infatti la sola sindaca Virginia Raggi. Al suo posto Paolo Ferrara, consigliere capitolino, che si sarebbe garantito il benestare a rappresentare da unico romano eletto la città agli Stati Generali non per la fiducia della sindaca (Ferrara è in primis un ex fedelissimo di Marcello De Vito) ma per la sua visibilità sui social.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

