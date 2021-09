Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Alla fine la Calabria non è diventata la seconda regione italiana a tornare in zona gialla. Come comunicato ieri dal ministero della Salute infatti, almeno per un'altra settimana la Sicilia resterà sola a fare i conti con maggiori restrizioni.Sul come ciò possa essere accaduto in realtà non è stata fatta molta chiarezza. La Regione è rimasta in bilico fino all'ultimo e anche dopo la tradizionale analisi del monitoraggio...