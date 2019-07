CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STORE MANAGERLa sua grande passione era il calcio. Giovanni Mattiuzzo, che a dicembre avrebbe compito 23 anni, era stato uno dei primi ad aderire alla squadra di calcio a cinque Sporting Musile dove giocava come centrocampista ed era un protagonista, la punta della squadra. In passato aveva vestito le maglie del Passarella e del Città di Musile: un infortunio lo aveva allontanato dai campi, ma lo scorso anno si era gettato nella nuova avventura sportiva, diventando una colonna portante della rosa. In segno di lutto la società ritirerà la...