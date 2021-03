LO STOP

VENEZIA La lettera è arrivata poco dopo le 18, quando in tutta Italia era già noto che il vaccino AstraZeneca era stato bloccato dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Ma alle Ulss dovevano arrivare comunicazioni ufficiali. Ed è così che Francesca Russo, direttore della Prevenzione della Regione del Veneto, ha firmato quindici, stringate righe. Oggetto: Urgente, sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca. Quindi lo stop: Si dispone il divieto di utilizzo con effetto immediato. E adesso? Adesso tutto il piano vaccinale pensato dal governatore Luca Zaia, quello da 50mila vaccini al giorno, quello con le somministrazioni delle dosi nelle aziende sia per gli operai che per i loro familiari, quello con i centri aperti sette giorni su sette e anche di sera, ebbene quel piano di guerra salta. Perché senza il vaccino anglosvedese tutti i conteggi dovranno essere rifatti, le previsioni di somministrare in Veneto un milione e mezzo di dosi al mese sono ormai solo un sogno.

LA RICHIESTA

«La salute dei cittadini viene prima di tutto. A questo punto è fondamentale fare chiarezza nel più breve tempo possibile», ha detto il governatore Luca Zaia. Che già in mattinata, durante il punto stampa a Marghera, aveva dovuto dare «una brutta notizia»: «La Procura di Biella ha inviato i Nas e ha bloccato in via precauzionale un altro lotto di AstraZeneca, ABV5811, dopo quanto successo in Piemonte. Il blocco non riguarda solo il Veneto ma tutta l'Italia, ne ho parlato con il ministro Speranza e lui lo ha confermato. Capite che è un altro duro colpo per la campagna vaccinale. Certo, è una decisione in via precauzionale, ma bisogna chiarirlo velocemente». Del lotto incriminato, il secondo prima dello stop totale, in Veneto erano arrivate 41.300 dosi di cui 20.952 già utilizzate: come riferito dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, il blocco disposto ieri mattina ha riguardato 20.348 dosi. «Era stato distribuito in tutte le Ulss del Veneto fatta eccezione per l'Ulss 1 Dolomiti (Belluno) e l'Ulss 9 Scaligera (Verona)». Nessuna reazione avversa tra le persone che hanno avuto quel vaccino, ha detto Zaia: «Solo le consuete di leggerissima entità come qualche linea di febbre temporanea».

LE DOSI

Poi, nel pomeriggio, la sospensione totale. «La programmazione dei prossimi giorni che prevedeva l'utilizzo del vaccino di AstraZeneca - ha informato la Regione - è stata annullata al fine di consentire una nuova pianificazione dell'offerta. Saranno regolarmente effettuate le vaccinazioni previste con gli altri vaccini disponibili (Pfizer e Moderna), con priorità per soggetti anziani e ad elevata fragilità. È opportuno precisare - ha sottolineato l'ufficio stampa di Palazzo Balbi - che a livello regionale sono state distribuite 194.000 dosi totali di AstraZeneca, di cui 68.154 somministrate. Inoltre è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che, finora, non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi non rilevanti e attesi dopo la somministrazione di un vaccino». Per quanto riguarda gli altri vaccini, il Veneto ha ricevuto finora 481.745 dosi di Pfizer e 43.600 di Moderna.

LE DISDETTE

In Veneto la diffidenza dei cittadini nei confronti del vaccino anglosvedese era cresciuta dopo il sequestro del primo lotto correlato alla morte di un poliziotto e di un militare, tanto che sabato scorso l'Ulss trevigiana si è trovata con una quantità enorme di appuntamenti saltati e fiale che rischiavano di essere buttate. «Dopo quanto successo c'è paura per le vaccinazioni - aveva detto Zaia poche ore prima dello stop di Aifa -. A partire da sabato scorso stiamo assistendo ad un 50 per cento di defezioni nelle varie Ulss del Veneto per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, con le persone che non si presentano. Faccio un appello: almeno chiamate per disdire perché c'è anche chi lo vuole fare il vaccino». Adesso, anche volendo, AstraZeneca non si può usare. E pensare che il presidente di Aifa, il veneto Giorgio Palù, in una intervista a Repubblica ieri aveva difeso a spada tratta il vaccino: «Basta falsi allarmi».

Adesso, a restare al palo sono poliziotti e insegnanti perché per gli over 80 e le persone fragili saranno garantiti - forniture permettendo - Pfizer e Moderna. Intato le persone che già hanno ricevuto la prima dose di Astra sono preoccupati per il richiamo. Senza contare che anche le aziende che erano pronte a vaccinare i propri dipendenti «da aprile», come detto da Lanzarin, ora si trovano senza materia prima. «Un passaggio fondamentale in modo particolare per le attività turistiche - aveva sottolineato l'assessore Federico Caner dopo l'incontro di ieri mattina con le categorie economiche -. Dobbiamo infatti prepararci alla stagione estiva per accogliere i turisti».

E se il Veneto è salito al 75,4% nelle vaccinazioni contro la media nazionale del 78,7, ieri la regione ha registrato lo sfondamento dei 200 posti letto, 201 per la precisione, nelle terapie intensive. I positivi sono saliti a 355.883 (+1.331), ma manca il dato completo dell'Ulss 2 a causa del ritardo nell'invio dei risultati dei tamponi antigenici. E ieri, nella giornata che ha rallentato fortemente la campagna vaccinale, altri 36 morti.

Alda Vanzan

