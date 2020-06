VENEZIA «Il presidente Musolino spaccia una sua opinione per verità assoluta».

Campitelli e Giri tornano sull'argomento per dire che la mancata approvazione del rendiconto non impedisce di erogare un contributo di 60 euro al giorno ai lavoratori portuali, previsto dal Decreto Legge 34.

«Il Presidente - dicono i due componenti del Comitato di gestione - ha dichiarato che ha già preparato i decreti di erogazione e per questo deve aver individuato le risorse da erogare, quindi chiediamo con forza di procedere con la decretazione come dichiarato. Ha anche dichiarato che il Porto è finanziariamente solido: proprio per questo non può essere un problema reperire due milioni per far fronte al sostegno dei lavoratori portuali in difficoltà nelle pieghe dell'attuale bilancio previsionale. Un bilancio che conosciamo bene. Tra l'altro - proseguono - è solo un dettaglio rilevare come, ancora una volta, il comitato di gestione fosse totalmente all'oscuro dei provvedimenti che il Presidente dichiara di aver già pronti alla firma. A questo punto chiediamo con forza che l'Autorità portuale faccia ogni sforzo per reperire immediatamente le risorse per i lavoratori, senza strumentalizzare nulla e nessuno. Anche per la riduzione dei canoni dei concessionari. Trovi il Porto le risorse ora e subito per la riduzione dei canoni, l'avanzo di amministrazione è una delle possibili poste finanziarie, ma non certo l'unica; l'avanzo, inoltre, resta, non scompare domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA