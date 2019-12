«Lo statuto veneto non si cambia Intoccabile la sede della Regione»

Verona potrà anche sorpassare Venezia dal punto di vista degli abitanti, ma non ci saranno conseguenze. Il sindaco Federico Sboarina può dunque mettersi il cuore in pace. Idem il locale gruppo consiliare del Partito Democratico. «Legittime le loro aspirazioni, ma il capoluogo del Veneto è e rimane a Venezia. Così come la sede della Regione resterà in centro storico». Ad affermarlo è Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto.

Presidente Ciambetti, da leghista e vicentino magari qualcuno si aspettava un suo endorsement alla proposta di spostare il capoluogo della Regione da Venezia a Verona. La stupisce la richiesta del sindaco Sboarina?

«Non mi stupisce, anzi, è legittimo che il sindaco di un Comune abbia delle ambizioni».

Ma?

«Il Veneto è sicuramente un territorio policentrico, tutte le nostre città hanno delle valenze e peculiarità, ma ci sono delle ragioni storiche per cui Venezia è non solo il capoluogo del Veneto, ma anche il punto di riferimento dell'area Adriatica».

L'argomento potrebbe entrare nell'agenda politica?

«Il cambio del capoluogo di Regione non è all'ordine del giorno».

Il primo statuto del Veneto, quello del 1971, diceva: Capoluogo è Venezia. Il secondo e attuale statuto, entrato in vigore nel 2012, dice: Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto. Quindi il paragone degli abitanti - riportato da L'Arena - tra il Comune di Verona (259.694 anime) e quello di Venezia (259.720), non regge: la città metropolitana di Venezia ha circa 850mila abitanti. Cosa dice?

«Dico che quella sulle città metropolitane è una legge discutibile, con un meccanismo contestabile. In giro per il mondo si mettono a ridere quando gli si dice che la città metropolitana va da Portogruaro a Chioggia, è un'area troppo piccola».

Venezia non è baricentrica.

«Non lo è nemmeno Verona. Anzi, dal punto di vista logistico risulta difficile pensare che Verona possa essere un luogo di sintesi. Il vero baricentro sarebbe l'area tra Padova, Cittadella, Treviso. Ma non è questione geografica».

Durante la discussione sul nuovo statuto era stato avanzato di spostare la sede della Regione.

«Da Venezia alla terraferma, ma si è deciso di tenere la sede in centro storico. Se vogliamo che Venezia, alle prese come tante città europee con un turismo massiccio, non diventi davvero Disneyland, sarà bene mantenere le sedi ufficiali delle istituzioni. Sono un presidio».

Non solo Sboarina, anche il Pd ha chiesto di spostare il capoluogo di Regione: Verona è il principale e più importante comune del Veneto, meritevole, pertanto, di rappresentare l'intera Regione. Se lo aspettava?

«Il Pd non ha idee proprie, cavalca quelle degli altri. Da qui alle elezioni userà anche i risultati della bocciofila pur di avere visibilità».

