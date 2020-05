IL FOCUS

ROMA Il capitolo degli indennizzi alle imprese sarà la vera novità del decreto di maggio, la maxi manovra da 55 miliardi (155 se si considerano anche i fondi per le garanzie e quelli per la Cdp). Un intervento molto articolato, che ridisegnerà l'intervento pubblico nell'economia e riporterà lo Stato nel capitale di diverse imprese. Almeno secondo il progetto del ministero dello Sviluppo, perché quello dell'Economia preferirebbe uno sconto netto sulle tasse invece di aiuti monetari diretti. Nel progetto dello Sviluppo economico i meccanismi attraverso i quali la mano pubblica agirà, sono sostanzialmente due: aiuti a fondo perduto e interventi nel capitale. Le imprese saranno divise in base al loro fatturato. Per quelle fino a 5 milioni di ricavi annui ci saranno sostegni monetari diretti che saranno gestiti dal Ministero dello Sviluppo economico. Per quelle che hanno un fatturato tra i 5 e i 50 milioni di euro, agirà un meccanismo definito «pari passo». Lo Stato, in sostanza, raddoppierà l'eventuale ricapitalizzazione dell'impresa da parte dell'imprenditore. Anche questo intervento dovrebbe essere attuato attraverso un fondo gestito dal Ministero dello Sviluppo o da un veicolo già esistente. Poi ci sarà l'intervento della Cassa depositi e prestiti per le imprese più grandi, quelle che fatturano oltre 50 milioni. Come funzioneranno i diversi interventi? Per le imprese fino a 5 milioni di euro di ricavi, l'aiuto sarà a fondo perduto. Lo Stato erogherà dei soldi all'impresa che saranno legati alla perdita di fatturato registrata durante l'emergenza del coronavirus. La perdita mensile massima indennizzabile, dovrebbe essere del 25% con un tetto di 100 mila euro (ma su questo la discussione è ancora aperta).

Per le medie imprese, quelle che hanno ricavi tra i 5 e i 50 milioni annui, lo Stato parteciperà ad una ricapitalizzazione dell'impresa «raddoppiando» lo sforzo dell'imprenditore. Anche in questo caso sarà stabilito un tetto. Anche in questo caso la soglia è ancora oggetto di trattativa, ma potrebbe essere fissata a 300 mila euro. Significa che la ricapitalizzazione dell'impresa potrebbe arrivare a 600 mila euro con le risorse private dello stesso imprenditore. In realtà su questo punto, si è aperto un dibattito tra gli stessi tecnici del governo. Data la profondità della crisi legata alla pandemia, non è detto che tutti gli imprenditori siano in grado di sostenere le ricapitalizzazioni. Qualcuno, anzi, potrebbe aver già rifinanziato in vari modi l'azienda per sopravvivere al lockdown. Dunque si starebbe valutando anche di rendere la misura retroattiva. Per le imprese più grandi, infine, ci sarà l'intervento della Cassa depositi e prestiti attraverso un nuovo Fondo con capitale separato, che sarà finanziato dallo Stato con 50 miliardi di euro. Su questo fronte si stanno studiando i meccanismi di ingresso nelle società che potrebbero avvenire attraverso ricapitalizzazioni o prestiti convertibili in capitale.

L'intervento dello Stato sarà disciplinato dall'aggiornamento del «temporary framework», il regolamento europeo che stabilisce i tempi e i modi della partecipazione pubblica e che è atteso per le prossime ore. L'intervento pubblico nell'economia non è un'esclusiva italiana. La Commissione europea ha ricevuto 1.900 richieste di autorizzazione ad aiuti di Stato. Mille di queste sono state presentate dalla Germania. Chi è contrario all'intervento Statale, invece, è la Confindustria. Il neo presidente Carlo Bonomi, ha giudicato «inaccettabile» una nuova campagna di nazionalizzazioni. Le misure di intervento per le imprese, comunque, saranno illustrate oggi in Parlamento in una doppia audizione alla quale parteciperanno il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e quello dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. E intanto che le misure di intervento diretto vengano definite, si andrà avanti con le garanzie ai prestiti bancari previste dal decreto liquidità. Domani scadrà il termine per gli emendamenti al provvedimento adottato a metà aprile. Una delle novità potrebbe essere l'arrivo dell'autocertificazione per i fidi garantiti dallo Stato fino a 800 mila euro.

