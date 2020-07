LO STANZIAMENTO

VENEZIA Sono in arrivo 227 milioni di euro nelle casse dei Comuni e delle Province del Veneto, finanziariamente stremati dall'emergenza sanitaria, che ha tagliato gli incassi di Imu, Tari, Irpef e Rc Auto. L'ha annunciato ieri il sottosegretario Achille Variati, spiegando la finalità del contributo straordinario, che a livello nazionale ammonta a 2,5 miliardi: permettere alle istituzioni di garantire servizi essenziali ai cittadini. «Gli enti locali sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia ha sottolineato il rappresentante dem del ministero dell'Interno perdendo diverse tipologie di entrate. Da qui la necessità di un aiuto concreto, per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Le somme stanziate si aggiungono a quelle già erogate a fine maggio: 900 milioni per i Comuni e 150 per le Province, che in Veneto erano stati 83 milioni».

IL RIPARTO

Per quanto riguarda i municipi, il riparto vede 8,8 milioni per il Bellunese, 24,4 per il Padovano, 7,6 per il Polesine, 26,2 per il Trevigiano, 59,6 per il Veneziano, 38,6 per il Veronese e 23,8 per il Vicentino. In questo capitolo rientrano le sette città capoluogo: Belluno riceverà 1,3 milioni, Padova 9,5, Rovigo 2, Treviso 4, Venezia 43,8, Verona 16,6 e Vicenza 5,1. Quanto alle Province, andranno 3,5 milioni a Belluno, 6,2 a Padova, 1,4 a Rovigo, 5,5 a Treviso, 6,6 a Verona, 4,9 a Vicenza e 5,2 alla Città Metropolitana di Venezia.

L'ANCI

Il leghista Mario Conte, presidente di Anci Veneto, apprezza ma non si accontenta: «Si tratta di una boccata di ossigeno per i Comuni ed i sindaci, che in questo modo possono garantire i servizi essenziali ai cittadini. Mi auguro che questo risorse, però, non rimangano le uniche che arriveranno nei territori, perché i danni causati dall'emergenza del Covid-19 anche dal punto di vista economico sono gravissimi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

