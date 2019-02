CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STALLOVENEZIA L'autonomia? Non si discute. È nel contratto di governo e va fatta. Punto.Quattro giorni dopo il Consiglio dei ministri che ha frenato sul percorso dell'autonomia differenziata, ecco che è sceso in campo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. La Lega ha mandato avanti uno dei suoi uomini più forti per dire che l'autonomia non può restare in un cassetto e che, così come è stato rispettato l'impegno contrattuale del reddito di cittadinanza, altrettanto deve valere per l'autonomia. Concetto espresso in mattinata anche dal...