Da Mosca ai laboratori della Adienne, 15 milioni di euro di fatturato, sede a Lugano e stabilimento a Caponago (Monza). Da qui, entro la fine dell'anno, usciranno 10 milioni di dosi di Sputnik, annuncia la Camera di commercio italo-russa. «L'amministratore delegato del Russian direct investment fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l'azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino. La partnership permetterà di avviare la produzione già da luglio 2021». La novità provoca una scossa. Una società biofarmaceutica italiana fondata nel 2004, specializzata nelle cure delle malattie orfane, guidata da un manager bergamasco di 54 anni con una laurea in chimica e un passato da ricercatore, Antonio Di Naro, si aggiudica la produzione dello Sputnik. «Da stamattina si è scatenato il finimondo - racconta il sindaco di Caponago Monica Buzzini - C'è un certo orgoglio». Ma sull'entusiasmo cala il gelo da Bruxelles. Fonti Ue fanno sapere che l'intesa «è irrilevante» per la strategia europea ma «anche per l'Italia», ci vorranno mesi per la produzione. Troppo tardi. Non solo. L'accordo con Adienne «dimostra che Mosca non è in grado di produrre vaccini per la sua popolazione e ancora meno per quella europea».

