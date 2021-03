La prima azienda europea che ha stretto un accordo con il fondo statale russo per la produzione dello Sputnik ha sede in Svizzera ma impianti in Italia, nel cuore della Brianza. Si chiama Adienne, dalle iniziali del suo presidente e fondatore Antonio Di Naro, laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Milano, dottorato in Farmacologia e master in Bocconi. L'azienda, che nel 2011 ha ricevuto il premio Innovazione tecnologica per gli studi sull'anticorpo umano Anti-C5, si occupa dal 2004 di malattie orfane, quelle trascurate dai colossi farmaceutici.

Fino a quanto, lo scorso dicembre, si è fatto avanti il Fondo sovrano russo in cerca di partner per la realizzazione dello Sputnik in Europa. Concluso l'accordo, l'Adienne e Di Naro sono diventati un caso politico: «Liberi di dirlo, ma non ho nessun interesse né coinvolgimento politico con i russi. Io non sono associato di Farmindustria, sono associato di Assolombarda. Non sono stato contattato né da Farmindustria né da Giorgetti, sono stato invece contattato dal Fondo di investimento russo».

C'è chi, da Bruxelles, dice che siete strumento della propaganda di Mosca.

«Io non sono strumento di nessuno. Siamo stati scelti dal fondo sovrano russo come loro primo partner in Europa. Siamo stati messi in contatto tramite la Camera di commercio italo-russa e abbiamo trattato direttamente con il fondo. Il primo avvicinamento è avvenuto alla fine dell'anno scorso, i veri rapporti commerciali sono stati costruiti tra gennaio e febbraio. Uno dei punti chiave era che l'azienda avesse un'expertise nel biotech, il nostro vantaggio rispetto ai concorrenti è che possediamo i bioreattori necessari per la produzione del vaccino».

Il governo italiano ha fatto sapere di non avere pregiudizi, ma di non essere stato informato in via preventiva. Temete questa presa di distanza?

«Non mi preoccupa, perché questo è un affare tra privati. Non ho preso accordi con il governo di Mosca. Il fondo sovrano russo possiede il vaccino e lo vende in oltre quaranta Paesi in tutto il mondo. Io non voglio entrare in politica e non mi interessa, ma se c'è bisogno di produrre vaccini facciamolo, sono contento anche se lo fa il mio vicino di stabilimento. L'importante è raggiungere i numeri necessari».

Che succede adesso?

«Ora siamo in fase di trasferimento tecnologico, stiamo mettendo a punto la loro ricetta dello Sputnik nei nostri laboratori. Ci sono tempi lunghi che richiedono test, realizzare un vaccino non è come fare caramelle. Numero di dosi e tempi sono ancora tutti da definire».

Anche perché mancano ancora le autorizzazioni.

«L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sta esaminando il fascicolo, è un dossier di registrazione. Ma a me basta autorizzazione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco: con il via libera alla produzione, posso esportare e commercializzare il prodotto fuori dall'Europa. Certo se non arriva l'ok dell'Aifa si ferma tutto, perché non possiamo produrre. Questo comunque è un accordo tra privati, io sono un privato, il Fondo d'investimento russo è un'entità privata, ci hanno chiesto di produrre il vaccino e noi ci stiamo mettendo all'opera per farlo. Io posso firmare tutti gli accordi che voglio, poi ovviamente devo chiedere il permesso all'Aifa per produrre lo Sputnik, ma è un permesso dettato sulle good manufacturing practices, le buone norme di produzione».

Dal momento in cui ottenete il via libera a quello in cui il vaccino uscirà dallo stabilimento quanto tempo è necessario?

«L'accordo è stato firmato soltanto un mese fa, ancora tutti i dettagli per i tempi e le quantità di produzione non li abbiamo. Il tech transfer dovrebbe concludersi a luglio, ma al momento non è stata fissata la data di partenza della produzione. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Certo è che se iniziamo a produrre il vaccino le linee saranno impegnate con Sputnik. Il fondo sovrano vuole che si lavori su turni di ventiquattr'ore».

Lo Sputnik è sicuro?

«Stando a quanto pubblicato su Lancet, è efficace al 91,6%».

