Lo spread si impenna, giù la Borsa

È suonata come una minaccia credibile per i mercati, ieri, quell'inatteso rischiamo al voto di Luigi Di Maio se non saranno accolti nel programma del nuovo governo con il Pd i «punti imprescindibili per i Cinquestelle». Lo spread ha reagito subito salendo da 164 fino a quota 176 punti, rispetto ai 167 della vigilia, per poi ridimensionare lo strappo a quota 170. Lo stesso ha fatto la Borsa, che ha improvvisamente interrotto la parabola ascendente (+0,6% nonostante la conferma del calo del Pil), per poi azzerare i guadagni e scivolare fino a...