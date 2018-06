Lo spread risale fino a 280 Visco: «Attenti al burrone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAPARMA Ieri nuova impennata dello spread, risalito fino a quota 280. Ora le banche italiane cominciano a mostrare «preoccupazione» per le ricadute sul valore dei titoli pubblici in portafoglio. Intanto Bankitalia lancia un monito più severo del solito sui conti pubblici, di fronte agli annunci sulla riforma Fornero, sul reddito di cittadinanza, sulla flax tax. «Con il passo più lungo della gamba, si rischia il burrone», ha infatti ammonito il governatore Ignazio Visco ieri pomeriggio a Milano. In mattinata, parlando dalla...