VENEZIA L'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, riguarda anche le partite di calcio e tutte le manifestazioni sportive dei campionati. Non è una novità perché c'era già stata una ordinanza al riguardo, che però scade oggi. Adesso il provvedimento è rinnovato, ma solo per un'altra settimana e cioè da oggi al 12 ottobre. Significa che sono salve le partite di oggi, di domani e del prossimo fine settimana. Ci sono però delle novità.

IL TESTO

Ecco cosa dice l'ordinanza di Zaia: Fino al 12 ottobre 2020 compreso, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel limite massimo di 1000 spettatori in impianti all'aperto e 700 in impianti al chiuso. Il personale di servizio è escluso dal computo ed è soggetto alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente di lavoro. E ancora: La presenza di pubblico negli eventi sportivi diversi da quelli di cui al punto precedente non può superare il limite massimo di n. 1000 all'aperto e 700 al chiuso, fermo il rispetto delle altre disposizioni di cui all'ordinanza n. 84/2020.

LE REGOLE

Allegata all'ordinanza ci sono delle linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive. Prima regola: la prenotazione. Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all'evento sportivo.

Seconda regola: i blocchi. Il numero massimo di spettatori - recitano le linee guida - è determinato nella misura del 25% della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi. Al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l'impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: ciascun blocco può essere occupato per il 25% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all'aperto e di 200 spettatori al chiuso. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un accesso/uscita totalmente separato ed indipendente e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici. (al.va.)

