PADOVA I casi veneti di coronavirus scombussolano anche i calendari di tante discipline sportive. Pur in assenza di una direttiva unica regionale, molte Federazioni, quando non singole società, hanno scelto di sospendere l'attività nel fine settimana. Questo ha creato anche della confusione durante la giornata di ieri, in cui le decisioni delle federazioni e degli enti si sono susseguite, ma in cui la preoccupazione ha corso spesso più velocemente. Alla fine è arrivato lo stop per molte attività, anche se non c'è stata una direttiva unica a livello regionale a dare indicazioni precise alle diverse discipline. Rugby calcio pallavolo e altri sport hanno rinviato a data da destinarsi tutta l'attività giovanile e non in Regione.

Sospese anche le gare di atletica indoor di Padova, mentre la Federcalcio ha scelto di sospendere solo alcune gare più considerate più a rischio. Sono state infatti rinviate oltre 20 partite dalla Serie D alla terza categoria, e di alcuni tornei giovanili, di calcio compresa Este-Mestre di Serie D, soprattutto dell'area dei Colli Euganei attorno a Vo, la città della prima vittima. Rinviate anche le partite del settore giovanile del Dolo, nel veneziano, mentre la prima squadra sarà regolarmente in campo con il Bellò. Sospesa anche Burano-Marchi Marano (la squadra di Mira, paese di origine di uno dei contagiati). Se il calcio ha scelto di rinviare solo alcune partite (lasciando comunque la possibilità per gli appuntamenti fino alla categorie esordienti di sospendere l'attività in base ad accordi tra società), più nette le scelte di altre federazioni.

La federvolley ha sospeso tutta l'attività federale, dalla serie B fino al minivolley, con direttive partite dalla sede centrale di Roma e diffuse poi sia dal comitato regionale che dai comitati territoriali coinvolti, quello di Padova in primis. L'indicazione arrivata dalla Fipav è stata quella anche di valutare di fermare gli allenamenti. Situazione simile nel rugby. Fermi i tornei maggiori, lo stop è stato diffuso a livello regionale per tutte le giovanili, con molte società pronte anche a sospendere da lunedì l'attività di allenamento per evitare ogni possibile rischio. Sospesi i tornei e fermata tutta l'attività federale anche nel basket, con la Fip che ha indicato come termine per lo stop mercoledì 26 febbraio. Complessivamente l'attività sportiva è risultata così bloccata in quasi tutti gli sport (fermi anche baseball, sport rotellistici e molti eventi di nuoto e pallanuoto) in attesa di direttive comuni e coerenti a livello regionale.

