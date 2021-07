Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I MERCATIROMA Le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta non lasciano scampo alle Borse. I timori per le riaperture e le minacce per la ripresa che aveva già affossato le Borse asiatiche hanno dunque lasciato il segno anche in Europa e a Wall Street. Il conto è salato per le Piazze Ue, tutte in rosso tra il 2 e il 3%, che hanno bruciato 240 miliardi in una sola seduta. Per Milano, la peggiore, il calo è stato del del 3,3%. Ma...