Lo sottolinea a più riprese Vincenzo Amendola, ministro agli Affari Europei, parlando del Recovery Fund: «L'empowerment femminile è tema centrale». «Il governo dice ha individuato sei linee guida e tra queste una delle priorità è l'equità di genere. Sappiamo benissimo che per alzare il livello di inclusione sociale e aumentare l'occupazione l'empowerment è fondamentale». Si prevede un «ventaglio» di operazioni, dal «supporto all'occupabilità e all'imprenditorialità femminile, alle politiche di sostegno delle strutture sociali, come gli asili nido». Nelle linee guida votate dal Parlamento c'è la richiesta che in «tutte le misure legate all'occupazione e agli investimenti per le infrastrutture che riguardano la vita sociale ci sia una valutazione ex ante di quanto questo impatto favorisca inclusione sociale ed equità di genere». L'Italia punta su un «cluster di azioni» per colmare il ritardo con l'Europa. Tra queste, aggiunge il ministro, «azioni mirate come il sostegno a vittime di violenza» con incentivi all'imprenditorialità. «In generale per salire di 10 punti nella media europea dobbiamo aggredire ritardi e ingiustizie spiega Amendola potenziare gli asili nido e incentivare lo studio delle discipline Stem». Quanto alla tabella di marcia, entro dicembre i Paesi dovranno inviare a Bruxelles i piani di investimento e riforme e da gennaio la Commissione comincerà l'esame: «Il prossimo anno arriveranno i primi fondi». Uscire dall'emergenza Covid e ripartire. Lo stesso ministro si trova «in isolamento fiduciario da giorni: nella sfida al virus dobbiamo essere uniti e affidarci alla scienza».

M. Lo.

