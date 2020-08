IL CASO

NEW YORK Gli Usa sono spaccati in due da un confine così profondo che non ammette contaminazioni tra le due sponde. Da una parte il partito repubblicano, l'Old Party, che assicura il rispetto della legge e dell'ordine, protegge gli eroici poliziotti, promuove la prosperità per tutti e si erige a baluardo del diritto di opinione. Dall'altra i democratici che sacrificano sull'altare della correttezza politica il benessere del paese.

Un partito in mano agli anarchici e ai socialisti, schierato a difesa dei saccheggi nelle strade e nelle città del paese. Questa è la visione drastica, e a volte macabra, della realtà del Paese, che la prima serata della convention repubblicana ha dipinto lunedì sera.

Il partito è quasi scomparso nei discorsi, alcuni in video preregistrato, altri pronunciati sul palco di Charlotte o dall'auditorium Andrew Mellon di Washington. Al suo posto c'è solo lui: Donald Trump, l'uomo che come hanno ricordato in molti «aveva condotto il paese al miglior risultato economico della storia degli Usa», prima che arrivasse il «virus del partito comunista cinese», come lo ha definito il primogenito del presidente, Donald Jr.

L'INTEMPERANZA

Quella del figlio di primo letto del presidente è stata la voce più fragorosa della serata, così come lo era stata prima di lui quella della attuale partner, l'ex giornalista della Fox Kimberly Guilfoyl. Donald Jr. ha sperimentato sulla propria pelle l'intemperanza dei giovani studenti della Università del sud della California che lo hanno cacciato da una tappa promozionale del suo libro: «Come la sinistra vive nell'odio e ci vuole zittire», e si proclama ora paladino della libertà di parola.

Nella sua accezione questo diritto abbraccia anche il porto d'armi, l'opposizione al movimento Bloack Lives Matter e il diritto per le famiglie di rifiutare la scuola pubblica per i propri figli.

La sua unica preoccupazione è quella di difendere il padre dagli attacchi quotidiani dei quali è oggetto, anche a costo di riscrivere la storia. Così Junior descrive il presidente come l'eroe che ha difeso il suo paese dall'avanzata del Covid 19, anche quando Beijing Biden (il signor Pechino) lo accusava di xenofobia per aver bloccato i voli in arrivo dalla Cina e dall'Europa.

Il Primo Figlio paventa un futuro disastroso nelle mani del candidato democratico alla presidenza, con l'ala sinistra del partito che lo tiene in scacco e comanderebbe l'agenda politica del paese.

Donald Trump è apparso in un paio di cameo autocelebrativi durante la serata, come farà in ognuna delle quattro sessioni della convention. Questa sera sarà nel giardino delle rose della Casa Bianca, per ascoltare gli interventi conclusivi di Melania, e poi di sua figlia Tiffany. La meno conosciuta e la più schiva della famiglia dei Trump, fresca di laurea in legge alla Georgetown University chiuderà la serata.

OCCHI PUNTATI

Ma gli occhi sono tutti puntati sulla sua matrigna. Melania ha evitato negli ultimi quattro anni di pronunciare discorsi di peso in pubblico, dopo la figuraccia rimediata alla precedente convention del 2016, nella quale lesse un testo in gran parte plagiato da un precedente discorso di Michelle Obama.

Anche questa volta le sue parole saranno misurate contro quelle della ex first lady, che è stata la dominatrice la scorsa settimana della convention democratica.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA