LO SFREGIO

FELTRE Alpini di Feltre derubati della cassa: il furto è un vero e proprio giallo. I malviventi nel fine settimana appena trascorso hanno trafugato 4mila euro che erano custoditi nella sede Ana di Feltre, nella centralissima via Mezzaterra. Ma all'arrivo dei carabinieri ieri mattina è emerso subito che non c'erano apparenti segni di scasso, segno che chi ha agito era di casa. Forse un socio infedele. Si tratta solo di ipotesi, perché non è stato possibile sapere nulla di più dai vertici Ana, che anzi hanno negato fino all'ultimo il colpo, non rispondendo alle domande e alla fine nemmeno al telefono. Eppure era impossibile tener nascosto l'accaduto. In tanti ieri si sono accorti dell'intervento della pattuglia dei carabinieri, arrivati dall'aliquota Radiomobile della Compagnia di Feltre e dalla locale stazione. Era presente il tesoriere Ana, Francesco Mungo, che con i militari ha ricostruito la somma che era stata asportata.

IL MALLOPPO

In un primo momento si pensava a una cifra molto più alta, ma alla fine è stato calcolato che nella cassetta metallica c'erano 4mila euro dell'Ana. Secondo quanto ricostruito e comunicato dal comando provinciale dell'Arma il colpo è stato sicuramente messo a segno tra le 10.30 di sabato 11 gennaio e le 9.45 di ieri mattina. È quello il periodo in cui nella sede non era rimasto nessuno. Probabilmente chi ha agito aveva le chiavi o era riuscito a nascondersi all'interno, prima della chiusura. Un alpino infedele che sapeva quanto era custodito nella cassa? Qualcuno che sapeva che quella somma era stata messa lì qualche giorno prima? Solo le indagini dei carabinieri potranno dare una risposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA