Lo sforzo al cambiamento è iniziato nel 2014. Ma ora più che mai è il tempo di accelerare un processo «irreversibile» per il ceo dell'Eni, Claudio Descalzi, «una questione di sopravvivenza» la rivoluzione verso la decarbonizzazione, che non è imminente ma arriverà. L'emergenza Covid ha dato un'ulteriore spinta a questo processo, dal quale il gruppo uscirà, assicura Descalzi, «con un nuovo corpo, una nuova mente e un nuovo cuore». Come ogni capitolo nella storia dell'energia «anche questa trasformazione va fatta a passi», ha spiegato l'ad: «Mantenere le infrastrutture esistenti significa poter fare cambiamenti molto rapidi e non rottamare tutto quello per cui hai investito per decine di anni». Un esempio calzante è quello delle bioraffinerie: non utilizzano petrolio, ma biomasse anche avanzate, scarti e rifiuti animali e vegetali, che ci hanno permesso di trasformare, senza chiudere, sia Gela che Venezia. Così, grazie a tecnologie tutte nostre, si sostituisce il diesel da idrocarburi con il diesel da biomasse. E l'obiettivo è di utilizzare al 100% biodiesel». L'economia circolare? «La trasformazione avviene proprio attraverso la circolarità, la formazione continua e la ricerca». Basti pensare ai progetti per la cattura del CO2: è previsto un grande hub a Ravenna. Ma saranno cruciali anche iniziative come la fissazione della CO2 nelle microalghe, un progetto inserito anche nelle proposte del Recovery Plan. Da microalghe allevate e gonfiate con CO2 si ottengono olio per le bioraffinerie e polvere d'alga per l'alimentare e il farmaceutico. Sempre nel dossier Recovery, «è finito anche il progetto che permette di produrre energia dal moto ondoso. Arriveremo a circa 12 Megawatt» e significa «dare energia a prezzi molto contenuti alle isole». I tempi? «In 4-5 anni potremmo avere gran parte dei progetti proposti all'Ue».

