Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SFOGOVENEZIA Il presidente della Regione parla in diretta televisiva e social: «Ho presentato decine di querele per insulti e intimidazioni, senza vittimismi, ma ho l'obbligo istituzionale di farlo». Nemmeno il tempo di finire la frase e su Facebook appare l'ennesimo attacco: «Luca Zaia ho una voglia matta di strozzarlo con le mie mani so dove abita». Per la cronaca, l'utente è stato individuato in tempo zero, si tratta di un...