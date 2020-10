LO SFOGO IN TV

ROMA «Ero fortemente alleato con le correnti di sinistra della magistratura, quando c'è stato lo spostamento verso quelle di destra (al Csm, ndr) è successo quel che è successo». Ovvero l'inchiesta per corruzione della procura di Perugia e il ribaltamento di poteri dentro palazzo dei Marescialli. Questo, almeno, è ciò che ritiene Luca Palamara, ex magistrato espulso il 9 settembre dal Csm. Per i togati che l'hanno giudicato e condannato alla radiazione, la colpa di Palamara è stata quella di aver ordito e «organizzato la strategia sulle nomine» dei vertici delle più importanti procure italiane. Tra tutte quella di Roma diretta dal suo (ex) amico Giuseppe Pignatone.

LA DIFESA

Palamara ex uomo forte di Unicost, la corrente centrista delle toghe, che aveva spostato il baricentro del Csm verso i conservatori di Mi alle ultime elezioni a discapito dei progressisti di Area, non ci sta a fare da capro espiatorio e attacca. Lo fa in una intervista a Le Iene, spiegando che del sistema nomine lui sarebbe stato solo un protagonista e non il protagonista. Questa è la sua narrazione. Perciò in queste vesti si sarebbe adoperato, spiega lo stesso Palamara, per far nominare Davide Ermini nell'incarico che attualmente ricopre di vicepresidente del Csm: «Per la sua elezione ho interloquito con Luca Lotti, Cosimo Ferri, M5S e FI», sostiene l'ex magistrato.

