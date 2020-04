LO SCONTRO

VENEZIA Dice il ministro Francesco Boccia: «Chi sbaglia si assumerà la responsabilità dell'aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio». Ribatte il presidente Luca Zaia: «Non siamo né irresponsabili né sovversivi, chi ha l'obbligo della vigilanza impugni le ordinanze, ma lo faccia con tutti e non per colore politico». Il titolare degli Affari Regionali parla alle nuore di tutta Italia, e lo farà oggi in videoconferenza congiunta, perché la suocera che sta in Veneto intenda. Tradotto: per capire, il governatore capisce. Ma non molla: «Veneti state attenti quando uscite di casa, perché siamo sotto la lente d'ingrandimento. Ma se qualcuno pensa che revochi quello che ho firmato, si sbaglia, anzi sappia che non escludo altri provvedimenti di assestamento».

IL CONFLITTO

Come previsto, è esploso il conflitto tra le disposizioni regionali e la linea governativa, con le concessioni su passeggiate, seconde proprietà e take-away che a Roma vengono lette come fughe in avanti e sul territorio pongono dubbi di interpretazione. «Vorrei ricordare contrattacca Zaia che fino a venerdì scorso abbiamo sempre applicato i decreti in maniera restrittiva: qui cartolerie, librerie e negozi per bambini erano aperti solo due giorni alla settimana e tuttora i supermercati sono chiusi alla domenica. Ma i veneti sono persone perbene e io non posso girarmi dall'altra parte. Qua fuori manifestano parrucchieri, barbieri ed estetiste, economia reale, artigiani e artigiane che hanno diritto al rispetto e alle risposte. In questa direzione ci siamo mossi dove abbiamo margini di legge, per esempio sul cibo d'asporto». Ma anche, con una nuova circolare, sull'igiene degli animali. Il consigliere regionale dem Graziano Azzalin lo incalza: «Perché dà il via libera a gelatai e ai tolettatori e non a parrucchieri ed estetiste? Sia coerente e conseguente: se ha il potere di decidere sulle riaperture, lo faccia». Ma il leghista tiene il punto: «Le strade sono piene non per provvedimenti speciali della Regione, ma perché il Governo ha autorizzato i codici Ateco, le deroghe, il silenzio-assenso delle prefetture. Non lo sto dicendo per allocare colpe, ma per l'obbligo che tutti dovrebbero avere di verità e chiarezza. Se qualcuno ha fatto pasticci deve solo riconoscerlo, di errori ne facciamo tutti, io per primo, punto».

MANO SULLA COSCIENZA

In realtà è solo una virgola, Zaia non vuole fermarsi qui. «Se ho permesso le uscite di casa da soli, nel rispetto del metro di distanza e con l'obbligo di mascherina ribadisce è per attenzione e solidarietà nei confronti dei veneti che si sono fatti due mesi di quarantena senza battere ciglio. A loro rivolgo un appello: rispettate le regole, sennò come nel gioco dell'oca si torna alla casella di partenza». Il problema è che le norme regionali almeno fino a domenica confliggono con le prescrizioni statali. «Il rischio di una sanzione c'è riconosce il governatore ma chiedo a tutti, anche alle forze dell'ordine, di mettersi una mano sulla coscienza. Se cominciamo a multare la gente perché cammina, vuol dire che è saltato sistema sociale». Invece non è tempo di tensioni, riflette Zaia. «Se cercassimo il conflitto sociale, avremmo detto: restate in casa, è colpa di Roma. Invece siamo convinti che in questa fase non servano casini, ma buone azioni. Perciò torno a dire al Governo che non occorre una Treccani per ogni attività da riaprire, basterebbe ragionare sulla protezione del cittadino».

IL PARAFULMINE

La tensione però è sempre più alta. «Ormai lamenta Zaia siamo diventati il parafulmine di chi cerca visibilità. Ma io non sono fra quelli: primo perché non ne ho bisogno, secondo perché non mi interessa. Non ho progetti di scalate politiche e attribuirmi queste ambizioni mi causa solo problemi. Quando vado a Roma mi guardano per storto e si chiedono: questo cos'è che ha in mente di fare? Quindi lasciateci tranquilli e concentrati sul lavoro in Veneto». Il che include, per inciso, il ringraziamento a Unicredit per una donazione di 500.000 euro per l'emergenza Coronavirus.

LA PRUDENZA

Intanto si moltiplicano gli inviti alla prudenza rivolti a Zaia. «Se saremo costretti a nuove chiusure, cosa piuttosto probabile procedendo in maniera avventata, i danni al tessuto produttivo saranno dirompenti e molto difficili da rimediare», ammonisce Christian Ferrari (Cgil). «Mi sono letto le 22 pagine del comitato tecnico-scientifico, i rischi sono oggettivi», afferma Stefano Fracasso (Pd). «Stop alla corsa all'ordinanza, non è una gara a chi fa di più: se gli atti non vanno bene, si collabori per migliorarli. Dopo tanta confusione serve un po' di pulizia», auspicano Piero Ruzzante, Gabriele Scaramuzza e Delizia Catrini (Articolo Uno).

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

