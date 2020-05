VENEZIA La storia di Vo' ha fatto il giro del mondo, in ormai 80 giorni di emergenza. A raccontarla dall'inizio è stato ieri Luca Zaia, nella consueta diretta all'ora di pranzo: formalmente si è trattato del la risposta alla richiesta dell'Ansa di riepilogare i fatti, ma nei fatti di un lungo sfogo del governatore contro i troppi vincitori saliti sul carro del modello Veneto. «Il 21 febbraio si sono scoperti i primi due contagiati ha ricordato e alle 18 eravamo già riuniti con la task-force a Padova. Del resto lo prevedeva il piano stilato ancora il 31 gennaio, dalla dottoressa Francesca Russo che ne è la madre, insieme a tamponi, isolamento fiduciario, tracciatura dei contatti. A quel tavolo di guerra io, e nessun altro, ho deciso contro la legge di far fare i tamponi a tutta Vo'. Nessun piano, né regionale né nazionale, prevedeva i tamponi a tappeto, ma solo sui soggetti sintomatici ed eventualmente quelli in isolamento. Qualcuno durante la riunione disse: non abbiamo mai fatto tamponi a tremila persone...». Ma le macchine c'erano già e i reagenti c'erano ancora. Ha ripreso Zaia: « Ho detto: è una stanza buia, accendiamo la luce. Nei giorni successivi sono stato attaccato da chi evocava sprechi e danni erariali. Ma quella sera sempre io ho deciso di mettere le tende riscaldate fuori dagli ospedali e di svuotare l'ospedale di Schiavonia. Sono stato criticato, me ne assumo la responsabilità. Al quarto avevamo già fatto seimila tamponi, scoprendo i focolai di Venezia, Limena, Dolo. Il 3 marzo mi ha chiamato il professor Andrea Crisanti, che non conoscevo: Presidente, ho letto la sua esperienza di Vo'. Siccome non c'è una comunità al mondo che sia stata testata così, le suggerirei di finanziare altri tremila tamponi, per vedere cosa cambia nel tempo. Così siamo passati dai 66 positivi del primo giorno ai 6 dell'ultimo. Ma se qualcuno si permette di affermare che a Vo' non ha deciso il sottoscritto, dice bugie». Fine dello sfogo e spazio per una battuta, dedicata al gruppo Facebook Le tose de Zaia, ormai 86.500: «Ho tentato di iscrivermi, ma mi hanno buttato fuori ...». Ovvio: è un uomo... (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA