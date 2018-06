Lo sfogo di Galan: «La mia ex villa comprata con i soldi della liquidazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOPADOVA Completo beige, camicia azzurra, ieri mattina alle 9 l'ex doge Giancarlo Galan si è presentato in tribunale a Padova. Accompagnato dalla sua fedelissima amica Regina Bertipaglia, l'ex consigliera regionale forzista, è stato chiamato a testimoniare per l'accusa al processo dell'ex maresciallo dei carabinieri Franco Cappadona. L'ex carabiniere deve rispondere dei reati di favoreggiamento personale, rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio in concorso con l'ex portaborse dell'allora governatore trevigiano Carlo Bernini, il...