«Lo scudo non è un privilegio ma una garanzia che va rafforzata»

«L'immunità parlamentare non è un privilegio del parlamentare ma una garanzia per il libero esercizio della funzione e per questo secondo me andrebbe rafforzata», spiega il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli.In che modo presidente?«Come era originariamente prevista dalla Costituzione, con l'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento per evitare pressioni giudiziarie che potevano turbare l'esercizio della funzione. Il Parlamento ne ha fatto un uso eccessivo e come contraccolpo c'è stata la sua...