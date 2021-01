LO SCONTRO

VENEZIA Veneto e Friuli Venezia Giulia vanno alla guerra sulla riapertura delle scuole superiori. Ieri il governatore Luca Zaia ha firmato il mandato agli avvocati per la costituzione nel giudizio promosso da 17 genitori davanti al Tribunale amministrativo regionale di Venezia. Nel frattempo al Tar di Trieste è stato presentato un nuovo ricorso, contro la seconda ordinanza del presidente Massimiliano Fedriga, da parte delle 18 famiglie che avevano impugnato il precedente provvedimento di chiusura.

IL PARERE

Il tema è stato al centro della videoconferenza fra le Regioni, dov'è stato messo in discussione l'orientamento del Comitato tecnico scientifico, espresso dopo il varo del dpcm e favorevole alla ripresa della didattica in presenza, per una quota compresa fra il 50% e il 75%. «Quel parere sottolinea Zaia è stato chiesto dal ministero della Salute. Quindi il nostro interlocutore non è il Cts, ma il ministro Roberto Speranza, che dovrà notificarci le sue eventuali determinazioni». Nel frattempo la Regione ha depositato la propria memoria difensiva, in vista della definizione del ricorso con procedura d'urgenza. «Porteremo argomentazioni che non sono politiche anticipa il governatore in quanto si tratta delle valutazioni del dipartimento di Prevenzione. Catapultati al 20 gennaio, risulta più semplice ragionare di scuola. Ma se torniamo indietro di tre settimane, le indicazioni dei tecnici erano di attuare la didattica a distanza, prova ne sia che quasi tutte le Regioni hanno procrastinato le chiusure. Comunque non è una guerra di religione: ci rimetteremo alla sentenza del Tar e, leggendone la sentenza, capiremo cos'è possibile fare».

IL BIS

Non è dunque escluso che anche i giudici amministrativi di Venezia possano decidere di sospendere l'ordinanza regionale, come già hanno fatto quelli di Milano, Bologna e Trieste. Qui la misura è stata modificata e riproposta, per cui c'è stato anche il bis giudiziario. Spiega all'Ansa l'avvocato Filippo Pesce: «Sono due i punti di forza del nuovo ricorso. Il primo è di merito e si ribadisce l'incongruità anche di questa seconda ordinanza rispetto alle evidenze scientifiche del Cts che hanno portato all'emanazione dei Dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021. Il secondo punto riguarda l'incompetenza da parte della Regione di emettere ordinanze a seguito dell'approvazione di Dpcm nazionali». Il legale assiste un gruppo di mamme e papà, «in rappresentanza di un vasto movimento convinto che anche con questa seconda ordinanza non sia stato preso minimamente in considerazione il diritto alla salute dei ragazzi».

Opposta è invece la lettura di Fedriga: «Ho firmato le due ordinanze conoscendo la gravità della chiusura delle lezioni in presenza, ma sapendo anche che tutta la Prevenzione in Friuli Venezia Giulia ci segnala che la didattica in presenza rappresenta un pericolo per professori, studenti, personale Ata e famiglie, nelle quali si diffonde poi il virus». Il presidente friulgiuliano concorda con l'omologo veneto sulla necessità di evitare scontri ideologici: «È necessario togliere questo tema da posizioni politiche, come purtroppo ha fatto qualche ministro, e ragionare nel merito per tutelare ragazzi, famiglie e personale della scuola».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

