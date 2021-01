LO SCONTRO

VENEZIA Scuole chiuse in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, così fioccano le carte bollate. Ieri diciassette genitori, assistiti dall'avvocato Giovanni Sala di Vicenza, hanno presentato ricorso al Tar per chiedere la sospensione cautelare e l'annullamento dell'ordinanza numero 2 del 4 gennaio scorso, firmata dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che prolunga al 31 gennaio prossimo la chiusura degli istituti superiori di secondo grado sul territorio regionale, disponendo la didattica a distanza (Dad) al 100%. In Friuli, invece, i genitori che volevano la riapertura delle scuole e che già avevano ottenuto ragione dai giudici amministrativi, hanno annunciato un altro ricorso attraverso l'avvocato Filippo Pesce contro la nuova ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga che ha ripristinato la Dad. «Riaprirò le scuole solo se il Comitato tecnico scientifico metterà nero su bianco che non c'è pericolo di contagio», è stata la reazione di Fedriga che ieri sera ha fatto riunire la Conferenza delle Regioni.

Il ricorso al Tar del Veneto sta facendo discutere nei palazzi della politica perché tra i 17 firmatari ci sono parecchi nomi noti del centrosinistra vicentino. Tra questi Umberto Lago, già assessore al Bilancio nella giunta di Achille Variati e poi amministratore unico della municipalizzata Aim e Antonio Casella, assessore alla fine degli anni Novanta con il sindaco Marino Quaresimin. Sul tema è intervenuto anche il portavoce delle opposizioni in consiglio regionale, Arturo Lorenzoni: «Anche il Comitato tecnico scientifico ha affermato che si può tornare in classe nelle zone arancioni».

Ma proprio il parere del Cts, richiesto dal ministro della Salute Roberto Speranza, non sarebbe netto nell'escludere la mancanza di pericolo di contagio in classe. È quello che sostiene il governatore Zaia che attende comunicazioni dal ministro e intanto è riuscito farsi dare copia dal verbale del Cts dal coordinatore dello stesso comitato, Agostino Miozzo: «Nel verbale c'è scritto che è stato il ministro a chiedere un parere e che le scuole sembrano essere ambienti relativamente sicuri. Sembrano, relativamente: dov'è la certezza? Non c'è. Nel verbale il Cts pensa che l'incremento dei contagi sia comunque contenuto però che vi siano significative differenze per la situazione epidemiologica delle regioni». Zaia ha detto comunque che non ritirerà l'ordinanza: «Se il Dipartimento Prevenzione del Veneto mi dice che dal punto di vista epidemiologico non si può ancora aprire, la scuola non si apre». A meno che non intervenga il Tar. Zaia ha reso noti i contagi nelle scuole: «Ci sono state 4.478 situazioni scolastiche con almeno un positivo». E ha sfidato Speranza: «Visto che è stato il ministro della Salute a chiedere il parere del Cts, aspetto una ordinanza, una circolare, un pronunciamento del ministero».

