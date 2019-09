CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROVENEZIA Ora sull'autonomia volano gli stracci. E a farli volteggiare da una parte all'altra del tavolo di Palazzo Chigi, attorno a cui si sono ritrovate sedute insieme per quattordici mesi senza mai nascondere troppo di non concordare pressoché su nulla, non potevano che essere due donne, campionesse della lunga sopportazione ma anche imbattibili nelle rotture definitive. Ieri la pentastellata Barbara Lezzi e la leghista Erika Stefani, ministre rispettivamente per la Coesione Territoriale e per gli Affari Regionali in quello che...