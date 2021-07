Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROVENEZIA È il Piano faunistico venatorio il nuovo banco di scontro in consiglio regionale del Veneto. L'assessore alla Caccia, Cristiano Corazzari, l'ha presentato l'altro ieri alla Terza commissione e la volontà della maggioranza è di liquidarlo prima dell'estate, con le audizioni e poi il voto finale in aula. In pratica con una procedura d'urgenza. Non si tratta di un provvedimento di poco conto se si considera che il piano...