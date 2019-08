Lo scontro Usa-Cina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRACCIO DI FERRONEW YORK La Cina è pronta a prendere le necessarie contromisure ai dazi appena minacciati da Donald Trump. A dirlo non è nemmeno più l'emissario per la trattativa sugli scambi, o il dicastero per il Commercio, ma il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, come a sottolineare che il dissenso tra i due paesi non riguarda più lo stretto ambito commerciale, ma i rapporti diplomatici. La guerra ha raggiunto il suo massimo potenziale di fuoco, e il resto del mondo rischia di bruciarsi nell'incendio, come si è visto...