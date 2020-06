LO SCONTRO

TREVISO Il governatore Luca Zaia è categorico: «Andiamo avanti. L'anno accademico 2020/2021 inizierà regolarmente». E poi invita i ragazzi a iscriversi al primo anno della facoltà di Medicina in partenza a Treviso. Poco importa se i ministeri delle Finanze e della Salute tentano di mettersi di traverso: ieri la legge regionale che ufficializza la nascita della facoltà trevigiana è stata ufficialmente impugnata. Da Roma contestano due cose: l'utilizzo del fondo regionale per la Sanità per finanziare i nuovi corsi e il numero di matricole, 60, che arriveranno a Treviso. Per il Governo vanno ad aumentare i posti di una facoltà a numero chiuso, decisione di stretta competenza ministeriale. La riunione tra i tecnici della Regione e quelli del ministero della Funzione Pubblica e del Mef ha portato a un nulla di fatto. E resta un dubbio: di fronte alla decisione del Governo di impugnare la legge, il ministero dell'Università e della Ricerca, che ha invece dato l'ok alla facoltà, continuerà a sostenere l'apertura della nuova facoltà?

«NON SI INDIETREGGIA»

Zaia non si scompone: «Per finanziare la facoltà di Medicina parliamo di se milioni di euro da prelevare dal fondo Sanità regionale che ammonta a 9 miliardi e 600 milioni. Per i ministeri quel fondo va utilizzato solo per le spese sanitarie. Noi invece intendiamo come spesa sanitaria anche la formazione universitaria. L'emergenza Covid ci ha mostrato quanto abbiamo bisogno di queste figure». Adesso deciderà la Corte Costituzionale: «Rispettiamo la Corte. La sua sarà una sentenza comunque storica, sia se ci dovesse dare ragione sia se dovesse vederci soccombere, perché andrà comunque a chiarire come utilizzare quel fondo. In ogni caso la facoltà si farà, anche a costo di intervenire con risorse proprie». Ancora più netto sulla questione matricole: «Questo progetto vede la Regione procedere accanto all'università di Padova. E per noi e per l'università il problema non esiste. Comunque il Governo può mettere fine a questo scontro istituzionale quando vuole».

IL SOSTEGNO

Dietro al governatore si stanno schierando anche tanti sindaci trevigiani. Marzio Favero, primo cittadino di Montebelluna, ha scritto una petizione per chiedere al Governo un passo indietro. A oggi ha già raccolto l'adesione di 66 sindaci su 95: «Non è un'operazione di partito, ma trasversale - sottolinea Favero - e mi aspetto che anche altri colleghi si uniscano. Qui stiamo parlando di opportunità per il territorio. Aprire una facoltà di Medicina a Treviso è un arricchimento. Padova, Treviso, Vicenza e Venezia formano ormai un unico tessuto urbano dove vivono 3,5 milioni di persone. Non stiamo parlando di un corso aperto in una piccola città per fare contento qualcuno. Ma per servire un territorio più grande. A Londra nessuno si scandalizzerebbe se un'università decidesse di aprire una facoltà in un altro quartiere». E poi entra nel merito: «L'emergenza Covid ci ha fatto toccare con mano quanto ci sia bisogno di medici e professionisti della sanità». Tra i primi a firmare la petizione anche Mario Conte, sindaco di Treviso: «L'atteggiamento del Governo è incomprensibile: si sta negando al Veneto, a Treviso e a centinaia di aspiranti medici la possibilità di formarsi nella Marca. Siamo a fianco della Regione e del Presidente Zaia in questa partita: l'Università rappresenta una grande possibilità di sviluppo per Treviso nella sua nuova dimensione universitaria, oltre che la sede perfetta per un polo accademico, di ricerca e di eccellenza quale sarà la nuova Cittadella della Salute».

