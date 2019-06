Lo scontro sull'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Nel governo c'è grande confusione. Sorprende non poco, anzi spiazza, la sortita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, di affondare i mini-Bot proposti dal suo compagno di partito Claudio Borghi. «C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili? Se i mini-Bot si potessero fare, li farebbero tutti», ha detto ieri Giorgetti, che potrebbe essere candidato dal governo per un posto di commissario Ue, e che ieri era in Svizzera per le Olimpiadi invernali. Se Borghi si è...