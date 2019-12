Lo scontro sul Trattato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Negoziare oggi all'Eurogruppo e poi con i leader europei per collegare il Mes ad un pacchetto di altre misure e ottenere un rinvio della firma del Meccanismo europeo di stabilità (cosa peraltro certa perché le traduzioni del testo non sono pronte). A questi obiettivi hanno lavorato ieri sia il premier Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.L'obiettivo politico interno è quello di raffreddare gli animi in vista del voto dell'11 dicembre in Senato dove la maggioranza può contare su pochi voti di...