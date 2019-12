Lo scontro sul Salva Stati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA In attesa della giornata di oggi che dovrebbe segnare un nuovo scontro fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini dopo quello del 20 agosto, ieri il caso della riforma del Mes - ovvero il Fondo europeo Salva Stati - ha segnato nuove tensioni nella maggioranza riunita in un vertice notturno a Palazzo Chigi. Vertice al quale Italia Viva non ha partecipato 8Renzi ha tweettato per dire che «èstanco di questi litigi») dicendosi al fianco del premier. Oltre a Conte alla riunione c'erano Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Riccardo...