Lo scontro sui migranti

LA GIORNATAMILANO Il caso Sea Watch all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo e il fascicolo Diciotti sul tavolo della giunta per le immunità del Senato. Sui due principali dossier migranti è alta tensione, con Palazzo Chigi che attacca la Ong. «L'Italia ritiene che la giurisdizione appartenga all'Olanda, in quanto Paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali». Oggi sarà depositata una memoria alla Corte nella quale sarà fatta valere «la giurisdizione olandese», affermando che...