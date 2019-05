Lo scontro sui dossier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Io in Consiglio dei ministri la settimana prossima interverrò sul decreto sicurezza bis, sull'autonomia e sulla diminuzione delle tasse, ma anche sulla necessità di sbloccare i cantieri, tema che vede i 5Stelle timidi. Non si può continuare a dire no anche alla Tav. Poi, se vogliamo parlare di conflitto di interessi, parliamone...». Così Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata su Rai3, detta la sua agenda agli alleati 5Stelle da qui alle Europee. «Nel Consiglio dei ministri i rapporti cambiano se non si mantengono le...